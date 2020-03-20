Медики рассказали, как бороться с офисным обжорством
Подобные перекусы негативно влияют на здоровье, награждая различными заболеваниями, а также прибавляют лишние килограммы.
Специалисты рассказали, как можно бороться с офисным обжорством. Подобная методика не только избавит от лишнего веса,но и пойдет на пользу здоровью. В частности, медики советуют вместо того, чтобы заедать на работе стресс, выйти из офиса и некоторое время погулять на свежем воздухе. Также можно сделать небольшую гимнастику или заняться уборкой на рабочем столе.
Если отказаться от перекусов за рабочим компьютером совсем тяжело, можно заменить печенье фруктами и свежей водой.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий