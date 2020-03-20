В слюне и на пластике: сколько живет коронавирус на разных поверхностях

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Китайский коронавирус живет на поверхностях до нескольких дней, выяснили специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Дольше всего он сохраняется на пластике и нержавеющей стали. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.Исследователи имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле, при прикосновении к предметам. Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальное устройство, распыляющее аэрозоль. Затем они исследовали, как долго вирус сохранится на разных поверхностях.Как оказалось, COVID-19, распространяясь при чихании, остается жизнеспособным как минимум в течение трех часов.На пластмассе и нержавеющей стали он может просуществовать и трое суток. На картоне вирус живет около суток, на меди — до четырех часов.В выделениях, которые выбрасываются в воздух при чихании и кашле, половина вирусных частиц погибает за 66 минут. Таким образом, даже спустя несколько часов после чихания часть вирионов все еще будет в состоянии заразить человека.На нержавеющей стали для того, чтобы половина частиц вируса стала неактивной, требуется 5 часов 38 минут. На пластике — 6 часов 49 минут.На картоне период «полураспада» составил около трех с половиной часов, но исследователи отмечают, что эти результаты сильно варьируются, поэтому интерпретировать данные следует осторожно.На меди половина вирионов погибла за 46 минут.Также исследователи сравнили выживаемость COVID-19 с выживаемостью возбудителя атипичной пневмонии. Результаты оказались похожими.«Это показывает, что различия в эпидемиологических характеристиках этих вирусов, вероятно, обусловлены другими факторами», — заключают авторы работы.Среди таких факторов они выделяют высокую вирусную нагрузку в верхних дыхательных путях и способность лиц, инфицированных новым коронавирусом, заражать других, при этом не испытывая никаких симптомов.Ранее директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд отметил, что именно с передачей вируса через поверхности связана вспышка коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.Коронавирусы, в целом, слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве.Однако в составе воды они могут существовать до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают его в течение нескольких минут.Достаточно эффективны против коронавируса и антисептики. Результаты исследований могут варьироваться, но они позволяют ВОЗ рекомендовать спиртосодержащие антисептики для рук в качестве профилактики заражения коронавирусами.Этанол уничтожает белковую оболочку, которая есть у многих вирусов, в том числе и коронавируса. Она необходима вирионам для жизни и размножения.Эффективность антисептиков снижается, если руки жирные или сильно загрязнены — например, после еды или работы в саду. В таких случаях рекомендуется все же найти способ вымыть руки с мылом. Кроме того, антисептики бесполезны против пестицидов и тяжелых металлов.Средства с концентрацией спирта менее 60% лучше не использовать.Во-первых, они имеют разную эффективность против разных вирусов. Во-вторых, они не убивают, а лишь замедляют их рост.Наиболее опасен китайский коронавирус для пожилых людей. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано. При этом известно как минимум два случая инфицирования новорожденных — они подхватили вирус от матерей.В возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти.Мужчины умирают чаще женщин — 2,8% против 1,7%. Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.