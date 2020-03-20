Ученые: бессонница провоцирует тягу к мучному и сладкому
Это происходит из-за того, что в организме к вечеру снижается уровень кортизола. В то время как утром его концентрация высока – это нужно для того, чтобы организм «проснулся».
Если человек «сова», а не «жаворонок», то, как правило, он склонен наедаться на ночь. Результатом ночных набегов на холодильник становится лишний вес и повышенное давление.
Если со сном нет проблем, но после сытного обеда тянет снова перекусить, то это может быть признаком инсулинорезистентности: после еды углеводы повышают сахар в крови. Как следствие, вырабатывается больше инсулина и происходит резкое снижение сахара. После этого человек обычно чувствует себя усталым и хочет спать.
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