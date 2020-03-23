4 простых способа сохранить печень здоровой, которые поддерживает наука

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Здоровая печень выполняет почти 500 разных функций в организме, не считая того, что помогает ему вырабатывать жизненно важные белки и выводить токсины. Чтобы сохранить ее таковой, иногда бывает достаточно простых мер, это подтверждает и наука.Как сообщает MedikForum.ru, печень является главным естественным органом детоксикации тела – она отвечает за его очищение от продуктов распада алкоголя, пестицидов, лекарственных компонентов (словом всего того, что может повредить клетки организма, поспособствовав развитию серьезных заболеваний вплоть до рака).Самое неприятное: нарушения здоровья печени могут очень долго протекать бессимптомно. Например, огромное количество людей в наши дни страдают, не зная того, неалкогольной жировой болезнью печени, НАЖБП, при которой орган накапливает жир по причинам, отличным от хронического употребления алкоголя.К счастью, существуют простые способы сохранить печень здоровой, которые поддерживает наука. О них и поговорим.Есть больше овощей, особенно крестоцветных. Обычная капуста, а также цветная, брюссельская и брокколи являются мощными источниками сульфорафанов – антиоксидантов, включающих естественные процессы детоксикации печени от проникающих в организм химикатов.Американским журналом клинического питания были опубликованы данные исследования, рассматривавшего влияние брокколи на уровень химических веществ в организме взрослых жителей Китая (эта страна известна своим сильнейшим загрязнением воздуха). Употребление чашки овоща в течение 10 дней помогло очистить их организм от бензола на 63% больше в сравнении с теми, кто его не ел. Ученые заключили: компонент брокколи сульфорафан повышает уровень ферментов, необходимых печени для устранения загрязнений.Регулярно употреблять цельное зерно. Согласно научным данным взрослые люди с лишним весом, употребляющие пять порций цельного зерна в день, демонстрируют спустя три месяца такой же профиль ферментов печени, какой наблюдается у здоровых молодых, худых людей.«Природные фитохимические вещества цельных зерен помогают организму интенсивнее избавляться от вредного жира в печени», - этот вывод ученых был опубликован в Journal of Nutrition.Пить кофе. Избыток жира в печени вызывает воспаление, которое снижает ее функцию, что является предпосылкой для развития серьезных заболеваний. Обзор, опубликованный в Clinical Nutrition, показал: употребление 3 чашек кофе в день снижает риск возникновения НАЖБП.«Полифенолы кофе оказывают противовоспалительное, антиоксидантное действие, которое помогает уменьшить жировые отложения и воспаление», - заявила преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе доктор медицинских наук Трейси Саймон.Больше двигаться. Печень - это не мышца, но физическая активность эффективно помогает сохранить печень здоровой, уменьшая в ней жир и защищая от воспаления. и жир печени. Движение улучшает в организме контроль уровней инсулина и сахара в крови, чье высокое содержание может повреждать печень. Люди с регулярной физической активностью на 60% реже умирают от последствий болезней печени, чем малоподвижные. Даже три часа неспешной прогулки каждую неделю могут сделать орган более здоровым.