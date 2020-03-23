Дыхательные практики на все случаи жизни

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Мы практически никогда не задумываемся о своем дыхании. Для нас это естественный процесс жизнедеятельности, который, кажется, всегда правильный и не требует к себе особого внимания. Но дыхание - важнейший показатель здоровья. И от его качества зависит качество, полнота жизни, физическое и эмоциональное состояние.Методики правильного дыханияПочти все мы дышим поверхностно, производя примерно 15 циклов дыхания в минуту. Подобное дыхание формирует стресс, ведь в таком случае активна симпатическая нервная система, «запускаемая» при стратегии выживания (усиленное сердцебиение, плохой аппетит, суженные зрачки, скачок адреналина).Как грамотно дышать?Да, организм в состоянии активно действовать и хорошо реагировать, но одновременно он расходует больше энергии, подключая внутренние резервы. А это ослабляет здоровье.Поэтому организму жизненно важно расслабляться. 10 и меньше дыхательных циклов в минуту (носом), запускают парасимпатическую нервную систему, обеспечивающую возможность расслабляться, успокаиваться, восстанавливать энергетический потенциал.4 и менее дыхательных циклов в минуту предполагают состояние медитации, когда человек способен окунуться в глубины своего подсознательного.Тренировка: поставим таймер на 60 секунд. При этом намеренно не меняем обычное дыхание. Посчитаем количество вдохов-выдохов (1 цикл). Зафиксируем получившийся результат.Как научиться дышать медленнее? Для этого делаем полный вдох и выдох, задействовав живот.Чем больше воздуха входит при вдохе, тем активнее организм обогащается и живительным кислородом, и праной – энергией жизни.Ключевые способы дыхательных практикОсознавайте и будьте внимательны к каждому вдоху и выдоху. В первое время не все будет получаться, мысли, не поддающиеся контролю, станут отвлекать. Если какая-то мысль посещает вас, терпеливо возвращайте свое внимание на тело, сосредоточьтесь на процессе дыхания.Продолжительность упражнений 3-5-11 минут. Все зависит от вашей подготовленности.Полезно использовать спокойную, расслабляющую музыку.Бодрящие запускающие функции органов упражнения полезно делать в утреннее время. Упражнения с успокаивающим эффектом - вечером.Важно помнить, что грудное дыхание действует бодряще, диафрагмальное (с задействованным животом) - успокаивает.Техника дыхания №1: полное дыханиеРезультат:восполнение и обогащение тела энергией жизни,стимуляция синтеза эндорфинов (помощь в борьбе с депрессивными состояниями).сокращение и профилактика отложения токсинов в легких.увеличение объема легких, что дает возможность постоянно дышать в полную силу.Техника выполнения:Полное дыхание предполагает 3 фазы: расширение/сжатие области живота, расширение/сжатие реберной области и расширение/сжатие зоны груди. Вдох плавно расширяет сектор живота, далее - ребер и в последнюю очередь - груди.Рекомендации: все внимание важно направлять на осознание процесса дыхания.Техника дыхания №2: попеременное дыханиеРезультат:Гармонизация функций левого и правого полушарий мозга,помогает пребывать в настоящем моменте,чувство гармонии на уровнях тела, разума, души,избавление от головной боли,вдох через левую ноздрю и выдох через правую дарит успокоение, убирает отрицательные эмоции,вдох через правую и выдох через левую дарит ясность и бодрость.Техника выполнения:Садимся в комфортную позу, левая рука лежит на колене. Поднимаем правую руку на линию носа, пальцы сложены вместе и смотрят вверх. Большим пальцем прикрываем правую ноздрю в период вдоха через левую. Далее мизинцем закрываем левую ноздрю, делаем выдох через правую. Выполняем упражнение в продолжение 5-11 мин.Это важно помнить! Выполнять гимнастику механически нетрудно, но где-то на 3-й-5-й минуте вас может посетить раздражение, возникнет желание прекратить. Это в порядке вещей.Если ощущаете эмоциональный дисбаланс, организуйте перерыв, выпейте чистой воды.Техника дыхания №3Результат:Снижение температуры при лихорадке,нормализация артериального давления,решение проблем пищеварения,очистка от токсичных соединений.Техника выполнения:Садимся в комфортную позу, руки лежат на коленях. Сворачиваем язык трубочкой (на манер буквы «U» в английском алфавите), высовываем кончик языка наружу. Делаем глубокий вдох через свернутый таким образом язык, делаем выдох через нос.В первое время на кончике языка можно ощутить покалывание, горечь токсичных выделений, немного позже на кончике языка почувствуется сладость. Это является сигналом, что очистительные механизмы пришли в движение.Полезно выполнять в утреннее и вечернее время ежедневно по 26 циклов дыхания.Техника дыхания №4: сегментированное дыхание четыре на четыреРезультат:зарядка энергией разума и тела,осознание ясности, пробужденности,позитивное действие на гормональный баланс.Техника выполнения:Садимся удобно, спина прямая. Соединяем ладони на линии груди (как в молитве), прижимаем большие пальцы к середине груди. В ходе упражнения ладони не расслабляем, прижимаем плотно одна к другой.Делаем энергичный вдох, далее выдыхаем через нос на 4 счета. Дышим шумно, будто шмыгая носом. На 4-м счете при вдохе легкие как можно больше наполняются воздухом, на 4-м счете при выдохе полностью освобождаем легкие от воздуха. На выдохе втягиваем пупок, так происходит энергетическая генерация. По окончании цикла задерживаем дыхание на 10-20 сек., одновременно с силой удерживая ладони вместе. Делаем выдох, расслабляемся. Вы должны ощутить приток энергии и бодрость.1 цикл дыхания длится 7-8 сек. Упражнение продолжается 3-5 мин. Если закружилась голова, можно сделать паузу.Техника дыхания №5: дыхание льваРезультат:очистка от токсичных веществ,стимуляция функций щитовидной железы.Техника выполнения:Высовываем язык, тянем к подбородку. Дышим активно, толкая дыхание от корня языка (дыхание беззвучное). Дышим верхним отделом грудной клетки и горлом.Данная техника дыхания способствует лечению заболеваний носоглотки, горла.