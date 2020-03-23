Тяжелый атопический дерматит можно излечить, заявляют ученые
Подтверждены эффективность и безопасность препарата. Регистрация средства может состояться уже в этом году. Детали экспериментов не разглашаются, однако есть информация о том, что аброцитиниб работает лучше плацебо (данные, полученные через 12 и 16 недель использования) и эффективнее дупилумаба.
Дупилумаб представляет собой моноклональное человеческое антитело, блокирующее эффекты воспалительных соединений (интерлейкинов), связываясь с ними. В свою очередь, аброцитиниб является селективным ингибитором янус-киназы 1 (JAK1). Это фермент, необходимый для сигнализации ряда информационных молекул.
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