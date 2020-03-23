Полезные свойства квашеной капусты, о которых мало кто знает

Квашеная капуста – привычный продукт для восточноевропейских стран. Однако впервые готовить ее начали в Китае две тысячи лет назад. В древние времена ферментация была одним из самых популярных способов уберечь продукты от порчи. Кстати, у квашеной капусты есть целый ряд преимуществ.Питательные веществаВ квашеной капусте нет жира, а в 100 граммах всего 19 ккал. При этом в ее составе присутствуют витамины В6, С и К1, а также калий, железо, фолат и марганец.ПищеварениеКвашеная капуста полна пробиотиков, которые помогают восстановить кишечный микробиом. Дополнительно к этому идут ферменты.ИммунитетКишечный микробиом важен и с точки зрения работы иммунной системы. Здоровая флора предотвращает рост «вредных» бактерий, а также может стимулировать выработку природных антител. Регулярное употребление пробиотических продуктов может снизить риск развития инфекционных заболеваний.ПохудениеКак и большинство овощей, квашеная капуста содержит мало калорий и достаточно клетчатки. Это даст долгое чувство насыщения, что поможет сократить количество калорий, если необходимо.