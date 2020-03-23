Исследователи смогли быстро очистить кровь от излишков жира
APOA5 во многом определяет то, как быстро триглицериды выводятся из кровообращения. Чем выше концентрация APOA5, тем быстрее удаляются триглицериды. Исследователи внедрили человеческий ген в бактерии, генетически сконструированные для производства человеческих белков. Как только эти белки были произведены, их сразу извлекли и очистили. По словам исследователей, есть возможность быстро получить гораздо большее количество этого белка с помощью бактерий, чем при изоляции его из крови человека.
Были проведены эксперименты с грызунами, которых кормили жирной пищей. Некоторым особям вводили синтезированный белок. Это позволяло их телам быстрее обычного выводить триглицериды из кровотока, что не давало накапливаться жирам, несмотря на жирный рацион.
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