Исследователи смогли быстро очистить кровь от излишков жира

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи Марк Каслберри и Шон Дэвидсон нашли способ получения в лаборатории человеческого белка, вырабатываемого в печени и известного как аполипопротеин A5 (APOA 5). Он играет важную роль в метаболизме и выведении триглицеридов из кровотока. Известно: излишне высокий уровень триглицеридов (гипертриглицеридемия; обилие жиров в крови) грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирением, диабетом, пишет Eurek Alert.APOA5 во многом определяет то, как быстро триглицериды выводятся из кровообращения. Чем выше концентрация APOA5, тем быстрее удаляются триглицериды. Исследователи внедрили человеческий ген в бактерии, генетически сконструированные для производства человеческих белков. Как только эти белки были произведены, их сразу извлекли и очистили. По словам исследователей, есть возможность быстро получить гораздо большее количество этого белка с помощью бактерий, чем при изоляции его из крови человека.Были проведены эксперименты с грызунами, которых кормили жирной пищей. Некоторым особям вводили синтезированный белок. Это позволяло их телам быстрее обычного выводить триглицериды из кровотока, что не давало накапливаться жирам, несмотря на жирный рацион.