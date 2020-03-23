Ученые оценили риск бесплодия у переболевших коронавирусом

Опасения вызваны докладом специалистов провинции Хубэй, опубликованном на административном сайте.Китайские эксперты, изучавшие последствия влияния коронавируса на организм человека, опубликовали на сайте провинции Хубэй призыв всем мужчинам, подвергшимся заражению, сдать тест на бесплодие. Информация мгновенно вызвала настоящую панику, хотя в ней высказывалось лишь предположение на такую вероятность. Доклад был оперативно удален с сайта, но успел разойтись по информационным каналам.Заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев считает, что такое предположение было сделано на основе некоторой схожести коронавируса с атипичной пневмонией, которая вызывала воспаление в репродуктивных органах мужчин. Однако позже, никаких аномалий выявлено не было и на бесплодие никто из перенесших пневмонию не жаловался.Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада сделал предположение, что доклад вообще носил информативных характер, а призыв к сдаче анализов необходим ученым для исследования, но был неправильно понят.Старший научный сотрудник Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова пояснила, что к бактериальная инфекция действительно может привести к мужскому бесплодию, но такая вероятность невелика.Ранее сообщалось, что справившиеся с китайским коронавирусом пациенты могут снова столкнуться с этой опаснейшей инфекцией. Врачи утверждают, что иммунитета организму болезнь не дает.