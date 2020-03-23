Россиян научили укреплять иммунитет при пандемии

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина объяснила, какие меры помогут укрепить иммунитет. Об этом пишет "Российская газета".По словам эксперта, наукой не доказано, что прием витаминов может существенно повлияет на смертность при заболевании. Тем не менее Оксана Драпкина советует пить витамин С "в краткосрочной перспективе".Также специалист рекомендует тем, кто решил самоизолироваться, следить за режимом труда и отдыха, вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Оксана Драпкина напомнила о важности правильного питания, при этом специалист не рекомендует садиться на жесткие диеты, чтобы не создавать организму лишний стресс.