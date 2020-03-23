10 продуктов, которые великолепно очищают кровь от токсинов

Если вы ведете правильный образ жизни и заботитесь о своем здоровье, вам следует помнить об основной его составляющей – жидкой соединительной ткани – крови. Через нее проходит все - как питательные вещества, так и продукты жизнедеятельности и распада. Каким же должно быть наше питание, чтобы анализ крови радовал отличными показателями?..Как сообщает healthinfo, для того чтобы иметь хорошие анализы крови и забыть о токсинах в организме, диетологи рекомендуют ввести в свой рацион 10 продуктов.ОдуванчикИз корня одуванчика получается отличный чай, который способствует очищению печени и выводит токсины из крови. Это происходит потому, что одуванчик содержит природные антиоксиданты и фитонутриенты, которые естественным путем очищают кишечник и печень.Зеленые овощиБольшое количество антиоксидантов, которые стимулируют перистальтику, содержится в зеленых овощах. Употребляйте салат, брокколи, шпинат – чем меньше отходов попадает в ваш кишечник, тем ниже уровень интоксикации в вашей крови.ЧеснокВ этом ароматном продукте много серы, а еще он богат таким важным минералом, как германий. Это вещество способно связывать токсины в организме. Также чеснок обладает противобактериальными свойствами, чем защищает вашу систему пищеварения и кровь от разных вирусов и бактерий.МорковьЭта оранжевая красавица богата витаминами группы А, В, С и глутанионом. Такой тандем помогает проводить естественную очистку печени. Стакан морковного сока на завтрак с добавлением чайной ложечки растительного масла (оливкового или льняного) – то, что нужно!Семена льнаЭтот продукт содержит в себе достаточное количество клетчатки и омега-3 жирных кислот. Употребление льняного семени в пищу способствует снижению уровня сахара в крови и улучшает перистальтику.АвокадоЭтот тропический фрукт – имеет идеальный баланс по содержанию жиров и витаминов. Авокадо помогает снизить уровень холестерина в крови и нормализует кровяное давление.ПетрушкаПетрушка обладает естественным мочегонным эффектом, она помогает нормализовать работу почек и способствует выведению токсинов из организма вместе с мочой. В состав петрушки входят витамины группы B, фолиевая кислота, калий, магний и железо, флавоноиды, фитонциды и инулин. Благодаря этому составу петрушка по праву по праву считается «золотым» кладезем витаминов.КуркумаЭта специя в аюрведической медицине используется для очищения печени. Куркума содержит достаточное количество флавоноидов, которые аккуратно стимулируют работу печени.ЛимонВитамин C, который в большом количестве имеется в этом цитрусовом, способствует выработке белка глутатиона в печени, ускоряющего выведение токсинов из крови. Лимон ощелачивает организм и помогает образованию необходимых ферментов, превращающих токсины в растворимые соединения, которые затем выводятся из тела с мочой.ЯблокиЛюбимые многими фрукты содержат большое количество полезных веществ, которые способствуют естественному выведению токсинов и очищению крови. Яблоки стимулируют выработку желчи в печени и таким образом ускоряют выведение токсинов и шлаков из кровеносной системы.