Ученые: острая пища может быть причиной ночных кошмаров
Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали почти 400 человек. Почти 8,5% участников исследования заявили, что видели кошмары благодаря пище.
Эксперты советуют не увлекаться перед сном острой и тяжелой едой. Некоторые ученые отмечают, что кроме острого и жирного ночные кошмары могут быть вызваны молочными продуктами. Как объясняют специалисты, некоторые люди особенно чувствительны к химическому составу определенных продуктов.
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