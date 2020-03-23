7 простых и действенных рецептов для очищения и оздоровления

Знаете ли вы, что простая вода может очистить организм, улучшить пищеварение, помочь легко похудеть, облегчить мигрень, сделать красивой кожу, бороться с усталостью или покончить с запорами?..Хотя существует множество других рецептов для решения этих проблем, нет ничего проще и дешевле, чем вода.Эксперты рассказали о 7 натуральных средствах для решения различных расстройств, для которых вам нужна всего лишь вода, пишет healthinfo.ua.1. Вода для очищения организмаВода является наиболее естественным и экономичным способом очищения организма и выведения токсинов, которые аккумулируются в нашем теле.Эти токсичные вещества, в конечном счете, могут привести к болезням, и, по этой причине, важно помочь нашему организму устранить их.Употребление от 1 до 4 стаканов воды натощак, по крайней мере, за полчаса до завтрака, активизирует функции организма и ускоряет процессы выведения токсинов.В воду можно добавить немного лимонного сока, если вам так больше нравится, но простая вода также очень эффективна.2. Улучшение пищеваренияПейте стакан воды за 20 минут до каждого приема пищи. Это лучшее средство для того, чтобы активировать пищеварительную систему и предотвратить неприятные ощущения, такие как изжога, газы или тяжесть в животе.Кроме того, таким образом, вам не захочется пить во время еды, так как это не очень полезно для пищеварения.3. Увлажнение кожиПейте воду между приемами пищи, это поможет вам наслаждаться здоровой и чистой кожей, без несовершенств. На самом деле, это гораздо эффективнее, чем любой увлажняющий крем.С другой стороны, проблемы кожи, такие как псориаз, дерматит или экзема, могут также значительно улучшиться и даже полностью исчезнуть.Просто приучите себя выпивать, по крайней мере, 1,5 воды каждый день.4. Активация метаболизмаПодозреваете, что у вас замедленный метаболизм? Вам сложно похудеть или вы часто чувствуете усталость?Есть много продуктов, которые помогают нам его ускорить (например, кокосовое масло, кайенский перец или кофе). Тем не менее, не стоит недооценивать полезные свойства обычной воды.Существуют два способа воздействия, вы можете их комбинировать:Много пить в течение дня.Принять холодный или контрастный душ.Эти два совета являются гораздо более эффективными, чем некоторые виды лечения, но при этом у них нет риска побочных эффектов.Кроме того, они помогут вам легко похудеть и улучшить физическое и психическое здоровье.5. Облегчение боли при мигрениНесмотря на то, что хронические мигрени требуют специфического и персонализированного лечения, когда мы переживаем кризис, можно попробовать очень простую технику, для которой вам нужна только вода.Погрузите ноги в ведро с горячей водой, она должна быть самой высокой температуры, которую вы можете выдержать и не обжечься, пока они не станут красными.Таким образом вы сможете снять напряжение, которое вызывает боли в голове.Держите ноги в горячей воде в течение 20 или 30 минут, затем хорошо вытрите их и наденьте теплые носки. Это средство работает сразу же.6. Вода против запораВода является отличной профилактикой запоров, если вы привыкнете пить ее в течение дня, потому что, во многих случаях, запор является результатом обезвоживания.Если вы хотите справиться с запором, то, вместо того, чтобы принимать раздражающие желудок слабительные лекарства, которые могут негативно повлиять на нашу микрофлору, лучше сделать простую очистительную клизму.Клизма это очень старый метод лечения, для которого нужна только силиконовая груша или ирригатор, а также вода.7. Покончите с хронической усталостьюУже упоминалось, что вода способствует активизации обмена веществ и помогает бороться с усталостью. Для этого нужно пить воду и принимать холодный душ.Существует еще один древний рецепт, который состоит в том, чтобы опускать руки до локтя в холодную воду.Погрузите руки в воду, выньте и вытрите их. Повторите несколько раз.Этот метод подходит для тех, кто плохо переносит холод и не готов принимать холодный душ, но хочет повысить свой уровень энергии и жизненных сил.