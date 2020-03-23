Полезные советы при сильной изжоге

Сильная изжога вызывается повышенной кислотностью или так называемым кислотным рефлюксом. При этом бороться с ней только за счёт лекарств из категории антацидов вовсе не обязательно.Не переедайте. Одним из способов сведения симптомов кислотного рефлюкса до минимума является профилактика переедания. Многие симптомы изжоги появляются после обильного приема пищи. Сокращайте размер порций и покидайте обеденный стол с легким чувством голода.Меньше алкоголя. Избыточное употребление алкогольных напитков увеличивает тяжесть изжоги, как показывают исследования. Ограничьте употребление алкоголя, если вы страдаете от кислотного рефлюкса.Меньше кофе. Употребление кофе временно ослабляет нижний пищеводный сфинктер и увеличивает вероятность развития характерных симптомов кислотного рефлюкса. А некоторые исследования предполагают, что кофеин является одной из главных причин изжоги.Ешьте листья базилика. Если вы хотите получить быстрое облегчение симптомов, попробуйте пожевать листья базилика. Также их можно отварить в воде и выпить в качестве настойки. Они смягчают стенки пищевода и обладают успокаивающим воздействием на всю желудочно-кишечную систему.Жуйте жвачку. Исследования показывают, что при употреблении жевательных резинок происходит избыточное формирования слюны, помогающей прочищать пищевод от желудочного сока. Выбирайте жвачки, содержащие бикарбонат.