Если у человека в детстве было ожирение, это повысит у него риск ранней смерти
Оказалось, за 3,5 года наблюдений в первой группе показатель смертность составила 0,55%, а во второй - 0,19%. При этом средний возраст на момент наступления смерти составил 22 года. В отчете специалистов говорится: "Дети с ожирением имеют значительно более высокий риск преждевременной смерти уже в молодом возрасте.
Также было установлено, что дети с избыточной массой тела чаще страдают от тревоги и депрессии. Для родителей критически важно следить за Индексом массы тела детей. В том случае, если вес ребенка выходит за рамки нормы, следует незамедлительно обращаться к врачу для коррекции питания, образа жизни или выявления заболеваний, влияющих на обмен веществ".
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