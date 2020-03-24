Если у человека в детстве было ожирение, это повысит у него риск ранней смерти

Как отмечает РИА "Новости", этот вывод сделали ученые из Каролинского института. Они ссылаются на результаты эксперимента, в котором приняли участие примерно 7000 человек в возрасте 3-17 лет, имевшие ожирение, и 34000 человек того же возраста, но без проблем с весом.Оказалось, за 3,5 года наблюдений в первой группе показатель смертность составила 0,55%, а во второй - 0,19%. При этом средний возраст на момент наступления смерти составил 22 года. В отчете специалистов говорится: "Дети с ожирением имеют значительно более высокий риск преждевременной смерти уже в молодом возрасте.Также было установлено, что дети с избыточной массой тела чаще страдают от тревоги и депрессии. Для родителей критически важно следить за Индексом массы тела детей. В том случае, если вес ребенка выходит за рамки нормы, следует незамедлительно обращаться к врачу для коррекции питания, образа жизни или выявления заболеваний, влияющих на обмен веществ".