Чем быстрое похудение опасно для организма

Многие люди принимают жесткие меры, чтобы побыстрее сбросить лишние килограммы, не задумываясь, какой вред приносят своему организму. Быстрое похудение серьезно подрывает здоровье, поэтому заранее ознакомьтесь с негативными последствиями, которые могут вас ожидать.Выпадение волосДа, резкое снижение веса может отразиться на волосах. Дело в том, что волос состоит из белка, более известного как кератин, а при его дефиците ваши локоны станут ломкими, а сами волосы начнут выпадать. Помимо этого, быстрое похудение может привести к гормональному сбою и нарушить работу печени.Образование камней в желчном пузыреОдной из наиболее серьезных проблем быстрого похудения является образование камней в желчном пузыре. Если человек резко сокращает калорийность своего рациона, может произойти сбой в балансе солей желчных кислот и холестерина. Холестерин образовывает комки, и откладываться в желчном пузыре в виде камней. А это может стать весьма болезненным процессом, особенно если камни попадают в желчные протоки.Обвисшая кожаСамый видимый и неприятный момент слишком быстрой потери веса – это обвисшая и дряблая кожа. Наша кожа, безусловно, имеет свойства растягиваться и стягиваться, но на это требуется время. А в некоторых случаях, в частности у людей с чрезмерным ожирением, кожа может так и не вернуться в свой первоначальный вид. Происходит это из-за того, что ей не дали достаточно времени, чтобы адаптироваться.