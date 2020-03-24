Врачи рассказали, как есть шашлык с больным желудком
Об этом рассказал в эфире популярной радиостанции заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания Альфред Богданов.
По словам специалиста, важно соблюдать определенную технологию приготовления мяса. Начать нужно с процесса маринования, добавляя в мясо для шашлыка минимум уксуса, а майонез исключить вовсе.
Во время приготовления шашлыка нужно внимательно следить за тем, чтобы мясо хорошо прожарилось, но при этом не обуглилось до черноты.
Врач порекомендовал употреблять шашлык со свежими овощами, и ни в коем случае не запивать мясо алкоголем.
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