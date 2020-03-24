Антисептик или жидкое мыло: в чем принципиальная разница?

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Мы все уже знаем, что в борьбе с коронавирусом главное — чистые руки. Во многих городах уже пропали из продажи антисептики и многие пытаются сделать их своими руками… При этом мыло, в том числе и жидкое, никуда не исчезло, купить его легко, а стоит оно дешевле. Правы ли те, кто предпочитает анисептики мылу?Антисептик или мыло?«Антисептик для рук удобно использовать в дороге — выйдя из автобуса или магазина обработайте руки, это снизит вероятность передачи вирусов», — говорит Неха Нанда из отдела профилактики инфекций Университета Южной Калифорнии.Нью-йоркский терапевт Никет Сонпал, добавляет, что дезинфицирующие средства для рук эффективны для нейтрализации многих микробов, вирусов и бактерий — но не всех. «Дезинфицирующие средства для рук активны против всех типов вирусов, кроме норовируса, который вызывает определенный тип диареи», — объясняет Линда Анегава, гавайский терапевт из PlushCare. Поэтому они не являются идеальным профилактическим средством.А Афанасиос Мелисиотис, врач из Пенсильванского университета, говорит, что антисептики — это безусловно удобно, но они не такие эффективные, как мыло.Почему врачи предпочитают мыло?Хотя многие предприятия держат большие бутылки антисептики в туалетах, предлагая их как альтернативу мылу, использовать их нужно только если в здании отключили воду. Золотым стандартом гигиены рук является… их правильное мытье.«Дезинфицирующее средство для рук может убивать вирусы и некоторые бактерии, но не так эффективно, как мыло и вода, — говорит Мелисиотис. — Но самое главное, антисептик не удаляет грязь. А вот мыло удаляет, а еще оно убивает микробы, связывает их и помогает смыть их вместе с водой с кожи в канализацию».Причем такие суперсвойства — у всех видов мыла, а не только у антибактериального. «Согласно исследованиям, нет никакой дополнительной пользы от использования антибактериального мыла по сравнению с обычным», — говорит Сонпал.Какие антисептики самые лучшие — если воды и мыла нет под рукой?Если ваш единственный вариант — антисептик, убедитесь, что он действительно хороший. Как? Прочитайте список ингредиентов. Дезинфицирующие средства для рук должны содержать от 60% спирта, до 95% этанола или изопропанола.Избегайте не содержащих спирта антисептиков, поскольку о них не так много данных, и они могут отличаться по эффективности. Анегава советует не покупать антисептики, в составе которых есть триклозан. Считается, что этот конкретный антибактериальный агент может снизить эффективность дезинфицирующего средства для рук и даже может способствовать бактериальной резистентности.Мойдодыр? Или поспокойнее?Независимо от того, используете вы мыло или антисептик, необходимо придерживаться правильной технологии мытья рук. Каждый эксперт, с которым мы говорили, настаивал на том, чтобы мыть руки с мылом нужно по крайней мере 20 секунд.А правила использования антисептика еще более строгие. «Мы за трехступенчатый метод: нанесите дезинфицирующее средство обильно, разотрите его ладонями так, чтобы вещество покрыло 100% поверхности кистей, трите до тех пор, пока руки не высохнут», — объясняет Анегава.Согласно инструкции ВОЗ, используя антисептик, необходимо тереть правую ладонь о тыльную сторону левой руки переплетенными пальцами (и наоборот), тереть ладонь к ладони со сплетенными пальцами и тереть тыльную сторону пальцев к противоположным ладоням со сцепленными пальцами.Антисептики на основе спирта эффективно разрушают микробы только если вы держите его на руках около 20 секунд. Если вы используете лишь немного средства и руки высыхают за 5?10 секунд, то этого недостаточно".