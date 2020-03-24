Новые симптомы коронавируса назвали врачи

Специалисты отметили, что у подавляющего большинства заболевших симптомы минимальны.Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung о новых симптомах коронавируса COVID-19.Сейчас уже известно, что со временем патоген мутирует и меняются его проявления. Так, у заболевших в Китае в первый месяц после начала вспышки в большинстве случаев симптоматика была очевидной, даже при легкой форме болезни. А вскоре врачи стали замечать, что симптомы «стираются» и у тех, кто болеет в легкой форме могут вообще практически не проявляться.В Германии заболели уже более 13 тысяч человек, это одна из самых пораженных стран в Европе. Как рассказал Стрик, есть два признака, на которые стоит обращать внимание. Так, более 50% зараженных говорили, что у них на какое-то время пропадало обоняние и вкусовые ощущения. Примерно треть заболевших столкнулись с диареей.При этом в Германии у большинства больных симптомы, скорее, незначительные. У некоторых нет даже респираторных симптомов, в частности, кашля.Доктор отметил, что COVID-19 стремительно распространяется, но менее смертоносен, чем его «предшественники» — другие коронавирусы, с которыми человечество уже сталкивалось.