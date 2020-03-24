Эксперты поняли, как создать универсальную кровь

Китайские ученые из Чжецзянского университета создали покрытие для красных кровяных клеток (эритроцитов), не мешающее тем переносить кислород, но при этом не позволяющее иммунитету распознавать белки, связанные с резус-фактором. Покрытие должно решить проблему отторжения тканей и органов при трансплантации, пишет ТАСС. Речь идет о получении действительно универсальной крови, подходящей для переливаний любым людям.

Итак, клетки крови покрывают тонким слоем специального гидрогеля, используя набор молекул спиртов и аминокислот, способных присоединяться к поверхности эритроцитов. Подход проверили, введя обработанные эритроциты человека с положительным резус-фактором в образцы крови и живые животные модели (мыши и кролики) с отрицательным резус-фактором.

В итоге никакой реакции отторжения не развивалось вопреки норме. Что важно, обработанные клетки крови хорошо поглощали кислород, меняли свою форму и проявляли другие признаки жизнедеятельности. В среднем они жили так же долго, как и обычные кровяные клетки, а их гибель и распад полимерных нанооболочек не вели к развитию воспалений и других отклонений. По словам исследователей, с помощью гидрогеля возможно обрабатывать целые органы перед трансплантацией. Он сделает донорский орган невидимым для иммунной системы реципиента.
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