Эксперты поняли, как создать универсальную кровь
Итак, клетки крови покрывают тонким слоем специального гидрогеля, используя набор молекул спиртов и аминокислот, способных присоединяться к поверхности эритроцитов. Подход проверили, введя обработанные эритроциты человека с положительным резус-фактором в образцы крови и живые животные модели (мыши и кролики) с отрицательным резус-фактором.
В итоге никакой реакции отторжения не развивалось вопреки норме. Что важно, обработанные клетки крови хорошо поглощали кислород, меняли свою форму и проявляли другие признаки жизнедеятельности. В среднем они жили так же долго, как и обычные кровяные клетки, а их гибель и распад полимерных нанооболочек не вели к развитию воспалений и других отклонений. По словам исследователей, с помощью гидрогеля возможно обрабатывать целые органы перед трансплантацией. Он сделает донорский орган невидимым для иммунной системы реципиента.
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