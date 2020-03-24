Названы продукты, делающие людей счастливыми

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вопреки устоявшемуся убеждению, это вовсе не утренняя чашка кофе.Врач-невролог Неонила Фомина-Чертоусова из Ростовского государственного университета считает, что обрести душевное равновесие и почувствовать себя довольным жизнью помогает употребление в пищу некоторых продуктов. Это пища, которая способствует повышению уровня серотонина, который еще называют «гормоном счастья».За положительные эмоции, по утверждению ассистента кафедры нервных болезней и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Фоминой-Чертоусовой прежде всего отвечают шоколад, сыр и бананы.Положительно влияют на настроение диетическое мясо кролика и индейки, богатые триптофаном, играющем важную роль в выработке серотонина, и молоко во всех своих проявлениях.Невролог советует также больше есть фруктов и овощей, сводя к минимуму употребление животных жиров.Чтобы не волноваться попусту, не изводить себя назойливыми мыслями и не впадать в панические состояния в рацион следует включать рыбу и орехи, в которых есть жирные кислоты омега-3.Общему хорошему самочувствию очень способствуют травяные чаи. А вот чем не следует злоупотреблять, так это привычными многим кофе и крепким чаем, которые только подавляют нервную систему.Люди, регулярно делающие перерывы на сон люди более продуктивны, чем те, кто предпочитает не дремать. В исследовании приняли участие 2 000 американцев.