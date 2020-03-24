Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от жира

Жиры важны для обмена веществ.

Исключать из рациона все жирные продукты ради скорейшего похудения опасно для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

«Лишний вес – это прямое показание к снижению жирности потребляемой пищи, но полностью отказываться от животных и растительных жиров, масел, нельзя. Без сбалансированного рациона ни о похудении, ни о здоровье и красоте речи быть не может. Немного сливочного масла, сметаны и творога, молочных продуктов в меню должны присутствовать обязательно, иначе в погоне за стройностью можно испортить здоровье и внешность»,- предупредила эксперт диетолог Людмила Бабич.

Жиры помогают усваивать витамины А, D, Е, F, Р, — а от них зависит гормональный баланс человека. Кроме того, жиры – это тоже источник энергии, а в холодное время года они нужны организму, чтобы согреться и поддерживать постоянную температуру тела.

«Основой здорового рациона, который поможет привести вес в норму должна стать рыба и морепродукты, нежирные сорта мяса, много зелени и овощей, фрукты вместо десертов. Не отказывайтесь от салатов, — заправляйте их растительным маслом, это очень полезно. Цельнозерновой тост на завтрак с кусочком сливочного масла, — только прибавит вам сил, а не скажется на фигуре. А на ночь можно выпить стаканчик йогурта или кефира. А вот, что действительно стоит ограничить, так это вредные «скрытые» жиры – выпечка, тортики, пирожные, колбасные изделия, копченое мясо и все жаренное», — советует врач.
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