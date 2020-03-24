Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от жира

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Жиры важны для обмена веществ.Исключать из рациона все жирные продукты ради скорейшего похудения опасно для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.«Лишний вес – это прямое показание к снижению жирности потребляемой пищи, но полностью отказываться от животных и растительных жиров, масел, нельзя. Без сбалансированного рациона ни о похудении, ни о здоровье и красоте речи быть не может. Немного сливочного масла, сметаны и творога, молочных продуктов в меню должны присутствовать обязательно, иначе в погоне за стройностью можно испортить здоровье и внешность»,- предупредила эксперт диетолог Людмила Бабич.Жиры помогают усваивать витамины А, D, Е, F, Р, — а от них зависит гормональный баланс человека. Кроме того, жиры – это тоже источник энергии, а в холодное время года они нужны организму, чтобы согреться и поддерживать постоянную температуру тела.«Основой здорового рациона, который поможет привести вес в норму должна стать рыба и морепродукты, нежирные сорта мяса, много зелени и овощей, фрукты вместо десертов. Не отказывайтесь от салатов, — заправляйте их растительным маслом, это очень полезно. Цельнозерновой тост на завтрак с кусочком сливочного масла, — только прибавит вам сил, а не скажется на фигуре. А на ночь можно выпить стаканчик йогурта или кефира. А вот, что действительно стоит ограничить, так это вредные «скрытые» жиры – выпечка, тортики, пирожные, колбасные изделия, копченое мясо и все жаренное», — советует врач.