Четверка продуктов, о наличии кофеина в которых многие не догадываются

Для многих с источниками кофеина ассоциируется только кофе и чаи. Однако этот компонент встречается куда чаще.Горький шоколадГорький шоколад не только вкусный, но и полезный продукт. Однако, если вы стараетесь ограничить потребление кофеина, стоит отказаться от него. В 28 граммах шоколада содержится 12 мг кофеина.Кофе без кофеинаЭто распространенное заблуждение, что в декофеинизированном кофе кофеина нет совсем. В чашке такого напитка может быть от 8 до 14 мг вещества.МатчаПолучивший относительно недавно популярность напиток состоит из листьев зеленого чая. В чашке матча кофеина почти столько же, сколько и в кофе – около 70 мг.ОбезболивающиеВо многих безрецептурных обезболивающих препаратах можно найти кофеин в составе. Самым распространенным из них является Цитрамон, который часто используют против головной боли. Наличие кофеина помогает более быстрому усвоению действующего вещества.