Французский ученый назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать за 6 дней

Исследование французского ученого, профессора Дидье Рауля, возглавляющего инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе, показало, что существует противомалярийный препарат, лишающий коронавирус способности заражать за 6 дней. Речь идет о таком средстве, как хлорохин.Как сообщает healthinfo, пациенты с коронавирусной инфекций COVID-19, ставшие участниками испытаний французского специалиста и получавшие хлорохин, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.В ходе эксперимента 24 заразившихя коронавирусом пациентов из Ниццы и Авиньона лечили хлорохином с помощью препарата Плакенил. Им давали 600 мкг в день в течение 10 дней, тщательно контролируя состояние, поскольку препарат может вызывать серьезные побочные эффекты.«Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, все еще оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25 процентов», - рассказал об итогах работы Дидье Рауль.