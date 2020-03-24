5 рецептов полезных и простых перекусов на работу
Конечно, проще в столовой возле офиса пообедать или пожевать печеньку и побежать дальше. Но лучше носить «собойки». Yellmed предлагает 5 великолепных перекусов.
Смузи
Классная идея для тех, кто в принципе не очень любит овощи, зелень, фрукты. Смузи лучше делать без добавления сахара, соли, мороженого и других вредных продуктов. Для зеленого смузи понадобятся:
яблоко,
половина огурца,
чашка йогурта без сахара и наполнителей,
шпинат.
Взбили все блендером, перелили в переносную чашку – и полезный смузи готов. Пейте его перед рабочим днем или оставьте для перекуса.
Закуска с авокадо
Не откроем вам Америку, если напишем о пользе авокадо. Для закуски понадобятся:
2 кусочка цельнозерного хлеба или два хлебца,
половина спелого авокадо,
сладкая паприка, порубленная на маленькие кусочки,
кинза, петрушка или укроп,
сок лимона по вкусу,
соль по вкусу.
Цельнозерновой хлеб поджарьте на сковороде без масла до золотистого цвета. Приготовьте половинку авокадо, размягчите его в миске. Добавьте специи по вкусу, сбрызните лимонным соком. На хлеб выкладываем полученную смесь, посыпаем паприкой и порубленной зеленью.
Творог с фруктами и ягодами
Полезный и легкий перекус. Его легко сделать и взять с собой на работу. Для одной порции вам понадобятся:
150 г творога,
150 г фруктов или ягод, можно замороженных,
горсть миндаля,
ложка сметаны.
Орехи замочите на несколько часов, промойте их и просушите. Творог разомните вилкой, перемешайте с ложкой сметаны. Поместите творожную смесь в контейнер, высыпьте наверх ягоды, кусочки фруктов и орешки.
Полезный перекусФото: unsplash.com
Йогурт с фруктами
Еще один вкусный и полезный перекус. Для него понадобятся:
250 мл йогурта без сахара и добавок,
1 банан,
горсть грецких орехов или миндаля,
арахисовая паста по вкусу.
Орехи замачиваем, банан очищаем от кожуры. Помещаем йогурт в емкость, из которой он не вытечет. Наверх режем банан кусочками, кидаем орешки и добавляем арахисовую пасту.
Лаваш с курицей и овощами
Полезная альтернатива шаурме. Для такого перекуса понадобятся:
лаваш,
кусочки курицы, заранее приготовленные на сковороде,
шпинат, огурец, помидор.
Сочные овощи сделают лаваш мягким и аппетитным, соусы мы не добавляем. Можете приукрасить их любимыми специями. Нарезанные овощи и кусочки курицы помещаем в лаваш и заворачиваем. После такого перекуса вам голод не грозит!
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