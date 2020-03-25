9 элементов, нехватка которых бъет по психике

Перемены настроения, грусть без причины иногда являются скрытыми симптомами психического расстройства. Различные нарушения и отклонения в разной степени встречаются у каждого десятого человека, живущего рядом с нами. На их появление влияет генетическая предрасположенность, переутомление, окружающие факторы и неправильное питание.Среди распространенных психических патологий, преследующих современного человека, – депрессия, пограничное или биполярное расстройство, повышенная тревожность. Спусковым крючком не всегда является врожденная особенность или психологическая травма: при недостатке определенных витаминов и микроэлементов нервная система и головной мозг не справляются с нагрузкой, давая сбой в виде перепадов настроения.Как питание влияет на нервную системуЗа формирование и передачу импульсов отвечают нейроны. Для их формирования организму требуются минеральные соединения и питательные вещества, которые человек получает с пищей. При недостатке снижается скорость сигнала и чувствительность, появляется раздражительность и сонливость.Для функционирования головному мозгу необходима глюкоза и кислород. Но для обеспечения мыслительной деятельности, поддержания памяти и самодисциплины ему требуется множество витаминов, аминокислот и органических соединений. Поэтому правильная диета является одним из способов лечения психических расстройств наряду с лекарственными препаратами.Жирные кислоты Омега-3Головному мозгу ежедневно необходима кислота Омега-3. Она обеспечивает процессы в сосудах, улучшает работу кровеносной и иммунной системы, защищает нервные окончания от негативного воздействия токсинов. Она предотвращает воспаление мозга, которое становится причиной перепадов давления, повышенной нервозности, вспыльчивости.ЦинкВходит в состав многих препаратов и витаминных комплексов для лечения депрессии. При диагностике неврозов и пограничных расстройств у больных наблюдается снижение этого микроэлемента на 14–20% от нормы. Содержится в твердых сырах, морской капусте, мясе птицы и морепродуктах. Запасы цинка можно восполнить, добавляя в пищу пророщенную пшеницу, выпивая чашку ароматного какао на завтрак.Витамин В12Недостаток полезного вещества ослабляет нервную систему, снижает эффективность работы головного мозга, провоцируя обострение психических заболеваний. Учеными доказана взаимосвязь низкого уровня витамина В12 и депрессивных состояний у человека. Он содержится в рыбе и продуктах животного происхождения, печени, грибах.Витамин ДВещество часто связывают с формированием костной системы. На деле витамин Д влияет на настроение, вызывает сезонную депрессию и сонливость. Для выработки микроэлемента телу требуется солнечный свет. В небольшом количестве его можно получить из жирной морской рыбы, яичного желтка, сливочного масла.ФолатыПроизводные фолиевой кислоты поддерживают работу нервной системы человека. Их недостаток угрожает сезонной хандрой, проявлением симптомов клинической депрессии, Для предотвращения раздражительности и повышения жизненных сил ешьте больше фасоли и бобовых, спаржи, апельсинов и арахиса.ЙодЦенный микроэлемент участвует во многих процессах, поддерживает работу щитовидной железы. При снижении его уровня в организме уменьшается выработка тиреоидных гормонов, которые напрямую влияют на настроение, самочувствие. Йододефицит приводит к ухудшению работы мозга, дети хуже запоминают школьный материал. При гормональном сбое человек становится плаксивым, сонливым, жалуется на резкие перемены настроения.СеленПри понижении в крови ценного микроэлемента нарушается работа щитовидной железы, меняется уровень некоторых гормонов. В организме скапливаются токсины и свободные радикалы, развивается депрессия и мышечная слабость. При недостатке селена налегайте на морепродукты, блюда из говядины, курятины, молочные продукты.БелкиПри расщеплении в кишечнике белки дают организму ценные аминокислоты, которые поддерживают функции головного мозга. При строгой диете у человека могут обостряться тяжелые психические заболевания. Поэтому при склонности к неврозам и биполярном расстройстве врачи рекомендуют ежедневно включать в меню мясо и молочные продукты, творог, яйца, грибы.ЖелезоИндийские специалисты в области психиатрии доказали, что недостаток в питании железа – причина развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности у маленьких детей. Низкий процент микроэлемента провоцирует анемию и кислородное голодание мозга, влияет на мышление и другие процессы. Вещество содержится в мясе и субпродуктах, свекле, гречневой крупе и соке граната.Перечисленные витамины и микроэлементы должны содержаться в рационе любого человека. При склонности к депрессии, психических заболеваниях питайтесь правильно, следите за содержанием полезных веществ в крови с помощью анализов. Это поможет без проблем и обострений пережить сезонную хандру и стрессовые ситуации на работе.