Медитации помогают сохранить молодость мозга, заявляют неврологи

Группа исследователей из Университета Висконсин-Мэдисон и Гарвардской медицинской школы, передает Medical Express, доказала: ежедневные медитации тормозят старение мозга. Ученые исследовали состояние 41-летнего буддийского монаха, который на протяжении всей жизни регулярно медитировал (почти каждый день).Эксперты просканировали его мозг с помощью МРТ (4 раза за последние 14 лет). Результаты сканирования сравнивали со 105 добровольцами из контрольной группы. В анализе ученым помогал искусственный интеллект. Компьютер пытался определить возраст человека по состоянию его мозга, исходя из структуры серого вещества, которое, как известно, усыхает по мере старения человека.Компьютер посчитал, что возраст монаха - 33 года. У контрольной группы возраст мозга соответствовал фактическому. Примечательно: некоторые зоны мозга монаха все же старели так же, как и в контрольной группе. Плюс, есть основания полагать, что его мозг "созрел" раньше.