Простые правила питания, чтобы похудеть и нормализовать уровень холестерина

Правильное питание должно составляться с учетом потребностей вашего организма в данный момент времени.Если вы считаете, что должны лучше питаться, хотите похудеть или снизить уровень триглицеридов и холестерина в крови, вам пригодятся советы диетологов, которые публикует health info.Эксперты рассказали о мощных изменениях в питании, которые помогут вам чувствовать себя гораздо лучше. Для организации правильного питания вам понадобится лишь сила воли и постоянство.Для того, чтобы заботиться о своем здоровье, нам нужно приложить минимум усилий, зато они принесут нам огромную пользу.1. Лимон, незаменимый ингредиент нашей диетыДиетологи часто напоминают, как полезно начинать день со стакана теплой воды с соком лимона.Это не единственный достойный способ использования лимона.Выжмите половинку лимона в овощной или фруктовый салат.Добавьте несколько лимонных кружочков к индейке или курице.Пейте чай с лимоном.Несколько капель лимонного сока способствуют лучшему усвоению железа, снабжают наш организм витамином С и к тому же подщелачивают его.2. На завтрак — овсянка или арахисовое маслоОвсянка обладает высокой питательной ценностью, и мы все знаем, что по-настоящему идеальный завтрак можно приготовить только из овсянки.Тем не менее, как насчет того, чтобы начать свой день с кусочка цельнозернового хлеба с арахисовым маслом?Многие люди отказываются от арахисового масла, считая его слишком калорийным.На самом деле арахисовое масло — это жир растительного происхождения, поэтому оно полезно для сердца и насыщает наш организм огромным количеством энергии.Чтобы извлечь максимум пользы из арахисового масла, ешьте его в умеренных количествах.Одна столовая ложка арахисового масла и один кусочек цельнозернового хлеба обогатят ваш организм клетчаткой, позаботятся о вашем сердце, сделают вас сильнее и позволят надолго утолить голод.3. Зеленый детокс-суп на ужинЗеленые супы отлично очищают, оздоравливают организм и наполняют его энергией, к тому же они очень вкусные.Обратите внимание на следующие овощи:Сельдерей.Брокколи.Артишоки.Огурец.Шпинат.Кабачок.Брюссельская капуста.Все эти овощи положительно влияют на здоровье печени, способствуют очищению нашего организма, а также улучшают наш сон и позволяют нам проснуться бодрыми и энергичными.4. Включите семечки в свою диетуСемечки очень полезны, поэтому не забывайте включать их в свое каждодневное меню.Семена чиа содержат огромное количество белка и антиоксидантов.Конопляное семя богато аминокислотами.Семена льна снижают уровень липидов в крови.Семечки тыквы крайне богаты витаминами группы B.Не забывайте добавлять их в салаты и коктейли!5. Наилучшие сочетания продуктовЭти продукты содержат огромное количество питательных веществ, очень полезны для пищеварения и обладают натуральным болеутоляющим эффектом.Вот несколько отличных идей для перекуса:Салат из авокадо и томатов.Сладкий картофель, запеченный с небольшим количеством кокосового масла, — отличное средство для кожиДля перекуса отлично подойдет яблоко с кусочком шоколада, настоящая флавоноидная бомба.Еще несколько блюд, которые стоит включить в свой рацион:Папайя с белым йогуртом, идеальное сочетание для нашего кишечника.Лосось с чесноком.Дыня с клюквой.Яйца с ломтиками авокадо.Куриная грудка со спаржей.Свекольный сок с морковью и лимоном.6. Белый чайЕсли вы обожаете пробовать разнообразные сорта чая, обязательно попробуйте белый чай.Он содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, и практически не содержит танин, а значит не повышает наше кровяное давление.Он обладает очень приятным мягким вкусом, действует как натуральное мочегонное средство, отлично очищает организм и способствует постепенному здоровому похудению.7. Ржаной хлеб крайне богат клетчаткойИсключите из рациона белую муку и рафинированный сахар.Лучше всего заменить белый хлеб ржаным:Он отлично насыщает и богат клетчаткой.Он содержит много белка и различных минералов (калия, кальция, железа, фосфора, магния, марганца), витаминов (B1, фолиевой кислоты, тиамина, ниацина) и различных антиоксидантов.Попробуйте изменить свое питание уже сейчас. Это не потребует от вас никаких финансовых вложений, лишь немного желания и силы воли.