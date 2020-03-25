Простые правила питания, чтобы похудеть и нормализовать уровень холестерина
Если вы считаете, что должны лучше питаться, хотите похудеть или снизить уровень триглицеридов и холестерина в крови, вам пригодятся советы диетологов, которые публикует health info.
Эксперты рассказали о мощных изменениях в питании, которые помогут вам чувствовать себя гораздо лучше. Для организации правильного питания вам понадобится лишь сила воли и постоянство.
Для того, чтобы заботиться о своем здоровье, нам нужно приложить минимум усилий, зато они принесут нам огромную пользу.
1. Лимон, незаменимый ингредиент нашей диеты
Диетологи часто напоминают, как полезно начинать день со стакана теплой воды с соком лимона.
Это не единственный достойный способ использования лимона.
Выжмите половинку лимона в овощной или фруктовый салат.
Добавьте несколько лимонных кружочков к индейке или курице.
Пейте чай с лимоном.
Несколько капель лимонного сока способствуют лучшему усвоению железа, снабжают наш организм витамином С и к тому же подщелачивают его.
2. На завтрак — овсянка или арахисовое масло
Овсянка обладает высокой питательной ценностью, и мы все знаем, что по-настоящему идеальный завтрак можно приготовить только из овсянки.
Тем не менее, как насчет того, чтобы начать свой день с кусочка цельнозернового хлеба с арахисовым маслом?
Многие люди отказываются от арахисового масла, считая его слишком калорийным.
На самом деле арахисовое масло — это жир растительного происхождения, поэтому оно полезно для сердца и насыщает наш организм огромным количеством энергии.
Чтобы извлечь максимум пользы из арахисового масла, ешьте его в умеренных количествах.
Одна столовая ложка арахисового масла и один кусочек цельнозернового хлеба обогатят ваш организм клетчаткой, позаботятся о вашем сердце, сделают вас сильнее и позволят надолго утолить голод.
3. Зеленый детокс-суп на ужин
Зеленые супы отлично очищают, оздоравливают организм и наполняют его энергией, к тому же они очень вкусные.
Обратите внимание на следующие овощи:
Сельдерей.
Брокколи.
Артишоки.
Огурец.
Шпинат.
Кабачок.
Брюссельская капуста.
Все эти овощи положительно влияют на здоровье печени, способствуют очищению нашего организма, а также улучшают наш сон и позволяют нам проснуться бодрыми и энергичными.
4. Включите семечки в свою диету
Семечки очень полезны, поэтому не забывайте включать их в свое каждодневное меню.
Семена чиа содержат огромное количество белка и антиоксидантов.
Конопляное семя богато аминокислотами.
Семена льна снижают уровень липидов в крови.
Семечки тыквы крайне богаты витаминами группы B.
Не забывайте добавлять их в салаты и коктейли!
5. Наилучшие сочетания продуктов
Эти продукты содержат огромное количество питательных веществ, очень полезны для пищеварения и обладают натуральным болеутоляющим эффектом.
Вот несколько отличных идей для перекуса:
Салат из авокадо и томатов.
Сладкий картофель, запеченный с небольшим количеством кокосового масла, — отличное средство для кожи
Для перекуса отлично подойдет яблоко с кусочком шоколада, настоящая флавоноидная бомба.
Еще несколько блюд, которые стоит включить в свой рацион:
Папайя с белым йогуртом, идеальное сочетание для нашего кишечника.
Лосось с чесноком.
Дыня с клюквой.
Яйца с ломтиками авокадо.
Куриная грудка со спаржей.
Свекольный сок с морковью и лимоном.
6. Белый чай
Если вы обожаете пробовать разнообразные сорта чая, обязательно попробуйте белый чай.
Он содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, и практически не содержит танин, а значит не повышает наше кровяное давление.
Он обладает очень приятным мягким вкусом, действует как натуральное мочегонное средство, отлично очищает организм и способствует постепенному здоровому похудению.
7. Ржаной хлеб крайне богат клетчаткой
Исключите из рациона белую муку и рафинированный сахар.
Лучше всего заменить белый хлеб ржаным:
Он отлично насыщает и богат клетчаткой.
Он содержит много белка и различных минералов (калия, кальция, железа, фосфора, магния, марганца), витаминов (B1, фолиевой кислоты, тиамина, ниацина) и различных антиоксидантов.
Попробуйте изменить свое питание уже сейчас. Это не потребует от вас никаких финансовых вложений, лишь немного желания и силы воли.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий