Простые правила питания, чтобы похудеть и нормализовать уровень холестерина

Правильное питание должно составляться с учетом потребностей вашего организма в данный момент времени.

Если вы считаете, что должны лучше питаться, хотите похудеть или снизить уровень триглицеридов и холестерина в крови, вам пригодятся советы диетологов, которые публикует health info.

Эксперты рассказали о мощных изменениях в питании, которые помогут вам чувствовать себя гораздо лучше. Для организации правильного питания вам понадобится лишь сила воли и постоянство.

Для того, чтобы заботиться о своем здоровье, нам нужно приложить минимум усилий, зато они принесут нам огромную пользу.

1. Лимон, незаменимый ингредиент нашей диеты

Диетологи часто напоминают, как полезно начинать день со стакана теплой воды с соком лимона.

Это не единственный достойный способ использования лимона.

Выжмите половинку лимона в овощной или фруктовый салат.

Добавьте несколько лимонных кружочков к индейке или курице.

Пейте чай с лимоном.

Несколько капель лимонного сока способствуют лучшему усвоению железа, снабжают наш организм витамином С и к тому же подщелачивают его.

2. На завтрак — овсянка или арахисовое масло

Овсянка обладает высокой питательной ценностью, и мы все знаем, что по-настоящему идеальный завтрак можно приготовить только из овсянки.

Тем не менее, как насчет того, чтобы начать свой день с кусочка цельнозернового хлеба с арахисовым маслом?

Многие люди отказываются от арахисового масла, считая его слишком калорийным.

На самом деле арахисовое масло — это жир растительного происхождения, поэтому оно полезно для сердца и насыщает наш организм огромным количеством энергии.

Чтобы извлечь максимум пользы из арахисового масла, ешьте его в умеренных количествах.

Одна столовая ложка арахисового масла и один кусочек цельнозернового хлеба обогатят ваш организм клетчаткой, позаботятся о вашем сердце, сделают вас сильнее и позволят надолго утолить голод.

3. Зеленый детокс-суп на ужин

Зеленые супы отлично очищают, оздоравливают организм и наполняют его энергией, к тому же они очень вкусные.

Обратите внимание на следующие овощи:

Сельдерей.
Брокколи.
Артишоки.
Огурец.
Шпинат.
Кабачок.
Брюссельская капуста.

Все эти овощи положительно влияют на здоровье печени, способствуют очищению нашего организма, а также улучшают наш сон и позволяют нам проснуться бодрыми и энергичными.

4. Включите семечки в свою диету

Семечки очень полезны, поэтому не забывайте включать их в свое каждодневное меню.

Семена чиа содержат огромное количество белка и антиоксидантов.

Конопляное семя богато аминокислотами.

Семена льна снижают уровень липидов в крови.

Семечки тыквы крайне богаты витаминами группы B.

Не забывайте добавлять их в салаты и коктейли!

5. Наилучшие сочетания продуктов

Эти продукты содержат огромное количество питательных веществ, очень полезны для пищеварения и обладают натуральным болеутоляющим эффектом.

Вот несколько отличных идей для перекуса:

Салат из авокадо и томатов.

Сладкий картофель, запеченный с небольшим количеством кокосового масла, — отличное средство для кожи

Для перекуса отлично подойдет яблоко с кусочком шоколада, настоящая флавоноидная бомба.

Еще несколько блюд, которые стоит включить в свой рацион:

Папайя с белым йогуртом, идеальное сочетание для нашего кишечника.

Лосось с чесноком.

Дыня с клюквой.

Яйца с ломтиками авокадо.

Куриная грудка со спаржей.

Свекольный сок с морковью и лимоном.

6. Белый чай

Если вы обожаете пробовать разнообразные сорта чая, обязательно попробуйте белый чай.

Он содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, и практически не содержит танин, а значит не повышает наше кровяное давление.

Он обладает очень приятным мягким вкусом, действует как натуральное мочегонное средство, отлично очищает организм и способствует постепенному здоровому похудению.

7. Ржаной хлеб крайне богат клетчаткой

Исключите из рациона белую муку и рафинированный сахар.

Лучше всего заменить белый хлеб ржаным:

Он отлично насыщает и богат клетчаткой.

Он содержит много белка и различных минералов (калия, кальция, железа, фосфора, магния, марганца), витаминов (B1, фолиевой кислоты, тиамина, ниацина) и различных антиоксидантов.

Попробуйте изменить свое питание уже сейчас. Это не потребует от вас никаких финансовых вложений, лишь немного желания и силы воли.
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