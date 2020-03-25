Эксперты назвали продукты, повышающие уровень "гормона счастья"
За положительные эмоции отвечают в первую очередь шоколад, бананы, сыр. Но это не все. Специалисты открыли, что поднять себе настроение можно с помощью мяса индейки или кролика, поскольку в нем содержится триптофан, помогающий синтезу серотонина. Молочные продукты тоже играют в выработке серотонина не последнюю роль.
Неврологи рекомендуют кушать больше свежих овощей и фруктов. Чтобы рацион был разнообразным и сбалансированным, необходимо включать в меню рыбу, орехи, травяные чаи. Все это поможет чувствовать себя более комфортно.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий