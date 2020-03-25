Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе
Медик рассказал в интервью, что сейчас половина тяжелых больных в отделении – это люди младше 65 лет. Таким образом, Пенсенти опроверг мнение о том, что COVID-19 опасен лишь для пожилых людей.
«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», - заявил медик.
При этом различие между инфицированными все-таки есть. Так, более молодые люди реже умирают от COVID-19, поскольку они обычно более здоровы, чем пожилые.
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http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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