Названы овощи, мешающие сбросить лишний вес

Считается, что диета с высоким содержанием овощей в любом случае способствует результативному похудению, но американские ученые выяснили, что некоторые овощи препятствуют эффективной нормализации массы тела. Статью об овощах, от которых нужно отказаться худеющим людям, опубликовали исследователи из Гарвардского университета.Ученые из США провели многолетний эксперимент, который продолжался на протяжении двадцати лет и осуществлялся с привлечением тринадцати с лишним тысяч человек. Добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых был разработан специальный рацион."Одна половина добровольцев употребляла овощи, богатые крахмалом, а овощная часть рациона второй половины людей состояла в основном из зелени. Как и предполагалось, эксперимент показал, что овощи с содержанием крахмала не способствуют результативному похудению. При этом, нельзя сказать, что ограниченное употребление таких овощей является опасным", — рассказывают авторы опыта.Овощи с высоким содержанием крахмала, употребление которых следует ограничить, если вы хотите сбросить лишние килограммы — это, в частности, картофель, фасоль, кукуруза и горох. Ученые советуют не отказываться от этих полезных компонентов рациона полностью, но пересмотреть употребление крахмалистых культур.