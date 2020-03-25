Названы овощи, мешающие сбросить лишний вес
Ученые из США провели многолетний эксперимент, который продолжался на протяжении двадцати лет и осуществлялся с привлечением тринадцати с лишним тысяч человек. Добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых был разработан специальный рацион.
"Одна половина добровольцев употребляла овощи, богатые крахмалом, а овощная часть рациона второй половины людей состояла в основном из зелени. Как и предполагалось, эксперимент показал, что овощи с содержанием крахмала не способствуют результативному похудению. При этом, нельзя сказать, что ограниченное употребление таких овощей является опасным", — рассказывают авторы опыта.
Овощи с высоким содержанием крахмала, употребление которых следует ограничить, если вы хотите сбросить лишние килограммы — это, в частности, картофель, фасоль, кукуруза и горох. Ученые советуют не отказываться от этих полезных компонентов рациона полностью, но пересмотреть употребление крахмалистых культур.
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