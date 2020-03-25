Почему желтеют зубы: неочевидные ошибки в питании и уходе

Белоснежная эмаль – цель почти каждого. А по факту – редкость.Чтобы отбелить зубы, используют соду с лимоном, масло чайного дерева, активированный уголь, кокосовое масло. Иногда в ход идет тяжелая артиллерия в виде отбеливающих полосок и профессиональных процедур у стоматолога.Часто мы сами помогаем зубам «желтеть», не обращая внимания на очевидные факторы.Злоупотребление окрашивающими напитками и едой: чай, кока-кола, какао, кофе, вино, куркума, красный перец, соевый соус. После них старайтесь ополоснуть рот водой или ополаскивателем.Курение и употребление жевательного табака делает зубы желтыми: достаточно взглянуть на эмаль заядлого приверженца сигарет.Сладкоежки тоже в зоне риска: бактерии в полости рта усиленно вырабатывают кислоту. Она делает эмаль чувствительной и восприимчивой к окрашиванию.Наличие во рту пломб с серебряной амальгамой: они могут менять цвет зубов с течением времени, равномерно распределившись по всей поверхности.Злоупотребление кислыми фруктами и овощами: эмаль истончается, из-за чего окрашивается особенно быстро. Не забывайте ополаскивать рот после еды.На цвет эмали влияет прием антибиотиков тетрациклиновой группы: зубы могут становиться желтее. Особенно это касается детей.Отсутствие тщательного ухода за зубами – чистки минимум двух раз в день не менее трех минут выметающими движениями вверх-вниз.Если заметили, что цвет эмали резко изменился в худшую сторону, сообщите об этом своему врачу. Причина может быть в приеме лекарственных препаратов, использовании ополаскивателей с хлоргексидином, питьевой воде с повышенным содержанием фтора.Оттенок зубов зависит также от наследственности, возраста, перенесенных заболеваний, природной толщины эмали.