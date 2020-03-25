Китайские медики предложили новый способ лечения диабета
Как отмечает Xinhua, использовавшиеся стволовые клетки были выделены у взрослых мышей, в островках поджелудочной (скопления клеток, производящих инсулин). И в строго контролируемой среде ученые заставили клетки сформировать островки. Выявленные стволовые клетки могли преобразовываться в любой тип островков поджелудочной.
Искусственные островковые органоиды оказались очень похожи на природные по функции и морфологии. Когда исследователи трансплантировали эти органоиды мышам с диабетом, уровень сахара в крови у этих животных нормализовался, а симптомы диабета пропали. Трансплантация островков считается довольно эффективным подходом в лечении диабета. Однако ее ограничивает нехватка доноров. Выращивание островков должно решить проблему.
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