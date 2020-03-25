От вирусов может защитить простой и недорогой продукт

Лекарства от COVID-19 еще не изобрели, но повысить свой иммунитет, чтобы свести к минимуму опасность заражения, можно вполне.В условиях пандемии коронавируса, вольготно гуляющего по Европе, медики советуют вплотную заняться укреплением своего иммунитета, чтобы защитить или свести к минимуму риск заражения. Для этого следует употреблять в пищу полезные продукты, и на первом месте среди них находится морская капуста.Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург пояснил, что ламинария не теряет своих полезных свойств при любом способе приготовления. Поэтому ее можно есть соленую, консервированную или в виде чипсов.Во всех состояниях она активно стимулирует антибактериальный и противовирусный эффекты. Единственное условие, - употреблять ламинарию в пищу следует регулярно не реже нескольких раз в неделю.Морской капустой можно заменять или дополнять привычный салат, совмещая ее с другими продуктами, например, с морковкой или свеклой. Полезно и вкусно использовать ламинарию в качестве закуски к основному блюду – картошке или мясу. Есть в морской капусте и еще одно полезное свойство, помимо укрепления иммунитета и защиты от вирусов.- Водоросли содержат много йода. При его дефиците возникает риск развития гипотиреоза - состояния, которое может развиваться при заболеваниях щитовидной железы. Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем, - пояснил Михаил Гинзбург.