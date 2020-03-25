Опасные продукты, разрушающие зубы

Мы — то, что мы едим. Пища влияет на общее состояние организма и определенные органы. "Рамблер" рассказывает о еде, которая может быть опасна для зубов. К ним врачи просят остановиться особенно осторожно, так как их восстановление будет стоить крупную сумму.СладостиЭти продукты известны как самые вредные для зубов. Сахар портит эмаль, а отдельные продукты могут застревать между зубов, оставаться там и образовать кариес. Именно сахар создает максимально благоприятную среду для размножения опасных бактерий. Некоторые врачи советуют после употребления сладкого прополоскать рот водой, чтобы растворить все остатки пищи.Газированные напиткиУглекислый газ с водой образует угольную кислоту, разрушающую зубную эмаль. Кроме того, в большинстве газировок очень много сахара, который также плохо влияет на зубы. Из-за частого употребления газировки с красителями на зубах могут появиться черные и желтые пигментные пятна. От них избавиться можно только с помощью отбеливания или механической чистки.Кофе и чайЭти продукты также известны как главные враги зубной эмали. В них содержатся различные вещества, которые могут не только окрашивать зубную эмаль и разрушать зубы. Из-за кофе и чая появляется желтый налет, который очень тяжело растворить на зубах. Врачи рекомендуют выпивать по стакану воды после употребления чая и кофе.