Опасные продукты, разрушающие зубы
Сладости
Эти продукты известны как самые вредные для зубов. Сахар портит эмаль, а отдельные продукты могут застревать между зубов, оставаться там и образовать кариес. Именно сахар создает максимально благоприятную среду для размножения опасных бактерий. Некоторые врачи советуют после употребления сладкого прополоскать рот водой, чтобы растворить все остатки пищи.
Газированные напитки
Углекислый газ с водой образует угольную кислоту, разрушающую зубную эмаль. Кроме того, в большинстве газировок очень много сахара, который также плохо влияет на зубы. Из-за частого употребления газировки с красителями на зубах могут появиться черные и желтые пигментные пятна. От них избавиться можно только с помощью отбеливания или механической чистки.
Кофе и чай
Эти продукты также известны как главные враги зубной эмали. В них содержатся различные вещества, которые могут не только окрашивать зубную эмаль и разрушать зубы. Из-за кофе и чая появляется желтый налет, который очень тяжело растворить на зубах. Врачи рекомендуют выпивать по стакану воды после употребления чая и кофе.
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