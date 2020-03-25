Медики рассказали, при какой температуре погибает коронавирус

При высокой температуре его активность падает.Новый китайский коронавирус лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры его активность резко падает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.В частности, при 38°С и влажности 95% COVID-19 полностью теряет свою активность. К такому выводу, проведя исследование, пришли китайские ученые.В то же время при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. И стоит отметить, что именно такие условия обычно преобладают в наших домах.Помимо этого, ученые еще раз подчеркнули, что невозможно избавиться от коронавируса в бане. Ведь, независимо от температуры в парилке, в организме здорового человека она остается неизменной – 36,5-37°С.«Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет», – говорится в сообщении.Также отмечается, что, как и любые вирусы, которые вызывают ОРВИ, коронавирус погибает в организме при температуре выше 37°С. Поэтому врачи не советуют сбивать ее, если она держится в пределах 38-38,5°С – так организм борется с вирусом.Что же относительно сохранности COVID-19 на поверхностях – лучшим способом защиты будет периодическое протирание их спиртосодержащими антисептиками. Важно и почаще проветривать помещение.