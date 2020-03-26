Психологи рассказали, как заставить человека есть полезную пищу

Университет Мичигана, сообщает Xinhua, опробовал особый способ контроля пищевого поведения. По словам ученых, если человек говорит о себе в третьем лице, то ему проще делать выбор в пользу здоровых продуктов. В рамках проведенного исследования добровольцы рассказывали о том, придерживаются ли диеты и пытаются ли похудеть.Добровольцев в произвольном порядке разбили на две группы. Первая смотрела двухминутные рекламные ролики о пользе тренировок и здорового питания, а вторая - ролики о том, как обустроить дом. После просмотра добровольцам предложили выбрать в компьютерной программе "здоровые" и "нездоровые" объекты.Притом, когда человек делал выбор, он использовал две фразы: "Что я хочу?" или "Что ты хочешь?". Оказалось, люди из первой группы, сидевшие на диете и использовавшие фразу "Что ты хочешь?", реже выбирали вредные продукты питания на экране компьютера по сравнению с тем, когда они использовали фразу "Что я хочу?". А вот людей, не сидевших на диете, обращение к себе в третьем лице всегда склоняло к здоровым продуктам вне зависимости от того, какой видеоролик они смотрели ранее.