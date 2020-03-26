5 лучших способов преодолеть укачивание

С симптомами укачивания или морской болезни мы сталкиваемся не только на кораблях, но и в автомобилях. Помимо специальных лекарств существуют простые способы решения этой проблемы.Сами управляйте автомобилем. Удивительно, но если вы сидите не на пассажирском месте, а за рулем, вероятность пострадать от укачивания намного снижается. Особенно в том случае, если путешествие ожидается довольно долгим. При вождении ощущения в среднем ухе меньше отличаются от ощущений зрительных.Глядите вперед. Если вы едете в автомобиле и чувствуете подступающую тошноту, смотрите вперед, а не по бокам! Это тоже восстанавливает нормальный баланс между внутренним ухом и визуальным восприятием.Смотрите на неподвижные объекты. Достаньте из кармана телефон или любой предмет, на котором можно сосредоточить взор. Еще один способ скорректировать визуальные стимуляции.Выпейте воды или газировки. Холодная вода и газированные напитки защищают от тошноты. Неплохо помогают молоко и апельсиновый сок. А вот кофе пить нельзя!Откройте окно. Опустите окно автомобиля и вдохните побольше свежего воздуха. Если сделать это по каким-то причинам нельзя, включите вентилятор.