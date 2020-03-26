Три неожиданных фактора, влияющих на здоровье сердца

Нарушить работу сердца может множество факторов, среди которых неправильный образ жизни и постоянный стресс. Но есть несколько вещей, мелких, на первый взгляд, которые поддерживают и улучшают состояние этого органа.Правильный завтракВы знаете, что завтрак является самым важным приемом пищи. Пропуск завтрака может привести к увеличению риска закупорки артерий (в 2,5 раза по сравнению с людьми, которые правильно питаются в утреннее время). К тому же, завтрак снижает уровень инсулина и уровень гормона грелина (гормон голода), что поможет не переедать оставшуюся часть дня.ШоколадУченые пришли к выводу, что люди, потребляющие шоколад 1-3 раза в месяц снижают риск фибрилляции предсердий на 10% по сравнению с теми, кто вообще отказался от этого десерта. Он содержит антиоксиданты и магний, которые помогают уменьшить воспалительные процессы и снизить артериальное давление.КофеЕсли вы думаете, что отказ от кофе наоборот станет верным шагом к улучшению здоровья сердца, то скажем вам обратное. Одна чашка кофе в день связана с 12-процентным уменьшением шансов умереть от болезней, связанных с сердцем. Кстати, кофе может и не содержать кофеина, но в его составе должен быть активный растительный компонент, который имеет большое количество антиоксидантов.