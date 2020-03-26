Безопасен ли секс во время коронавируса

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В периоды полного карантина остающиеся друг с другом люди чаще занимаются сексом. Но насколько занятия любовью сейчас безопасны?В настоящий момент у ученых нет ни малейших сведений о том, что коронавирус может передаваться половым путём. Известно, что он распространяется через респираторную систему и прикосновения к зараженной поверхности. Впрочем, если вы занимаетесь сексом с человеком, который уже имеет коронавирус, вряд ли у вас получится избежать того самого респираторного способа, особенно если секс сопровождается поцелуями. При подозрении на коронавирус рекомендуется сохранять дистанцию не менее трех метров от человека, у которого может иметься инфекция. Так что занятия сексом здесь исключены.Но если никаких подозрений нет, то секс - великолепный способ проведения свободного времени, который способен укрепить иммунитет и поднять настроение. Он восстанавливает утраченные ощущения и укрепляет брак, а разного рода романтические занятия, которые сопровождают секс до и после, благотворно влияют на отношение партнеров друг к другу. Поэтому ни в коем случае не ограничивайте себя в сексе, если вам приходится проводить много времени вдвоём. Напротив, это обязательно пойдет на пользу.Тем же людям, кто вынужден проводить много времени в одиночестве, тоже будет чем себя занять. Существуют способы проявления эротических желаний даже без партнёра рядом. К ним относятся видеозвонки, чтение и просмотр эротических книг и видео, отправка текстовых сообщений любимому человеку, находящемуся на расстоянии, Ну и конечно, старая добрая мастурбация.