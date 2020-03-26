В России зарегистрировано новое средство против высокоактивного рассеянного склероза

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Как отмечает "Ремедиум", регистрацию получила компания Merck на кладрибин. Это первое и единственное в мире таблетированное средство с коротким курсом терапии и приемом один раз в день, для лечения высокоактивного рассеянного склероза.Предполагается, что средство будут принимать люди с одним обострением рассеянного склероза в течение года и минимум с одним T1 Gd+ очагом или девятью или более Т2 очагами на фоне проводимой терапии другими препаратами против рассеянного склероза. Также средство показано пациентам с двумя или более обострениями рассеянного склероза в течение года, независимо от того, проводилась терапия или нет.Клинические испытания кладрибина показывают: у 71,2% пациентов не наблюдалось обострений рассеянного склероза на четвертый год после начала терапии. К тому же, средство доказало свою безопасность. Ранее кладрибин применяли для лечения пациентов с заболеванием крови (волосатоклеточным лейкозом). Известно, что он является аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в состав молекулы ДНК, и проявляет цитотоксические эффекты, ингибируя синтез и репарацию ДНК.