Названы 4 неожиданных продукта с кофеином в своём составе

Эксперты назвали 4 продукта, в котором присутствует кофеин. Для многих неожиданно, что в них присутствует это стимулирующее вещество.Зачастую многие люди, когда вопрос касается употребления продуктов с кофеином, вспоминают о чаях и кофе. При этом в рационе вещество появляется гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, достаточно большое количество кофеина содержится в горьком шоколаде. Этот продукт относится к категории полезных, особенно ввиду малого содержания сахара. При этом лицам, желающим ограничить уровень потребления кофеина, нужно обратить внимание на долю указанного десерта в своём рационе. Всего 28 граммов шоколада содержат в себе порядка 12 мг кофеина, поэтому небольшой кусочек лакомства может свести на нет все попытки ограничить употребление стимулятора.Когда речь заходит о кофе без кофеина, нужно понимать невозможность полностью удалить из напитка стимулирующее вещество. Многие заблуждаются на этот счет, будучи уверенными в максимальной декофеинизации продукта. На самом деле одна чашка напитка может содержать порядка 8-14 мг вещества. Это меньше, чем в обычном кофе, однако всё равно дозировка остаётся весьма заметной для организма.Не так давно стал набирать популярность напиток под названием матча. Он изготавливается из листьев зелёного чая. Одно только это должно указывать на большое количество стимулятора в его составе. Одна чашка матчи сопоставима по количеству кофеина со сваренным кофе. В ней содержится порядка 70 мг стимулирующего вещества. Ещё одним источником кофеина являются обезболивающие препараты. Достаточно много медикаментов используют это вещество. Примером может служить Цитрамон, популярный в качестве средства против головной боли. Присутствие кофеина в составе медикаментов оказывает помощь в быстром усвоении действующего вещества.