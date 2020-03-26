Чем нельзя запивать витамины
Более того, они способны убить полезные бактерии, содержащихся в пробиотических продуктах, например, йогуртах. Исследование показало, что горячие напитки и блюда (чай, кофе, каша) могут уменьшить поглощение железа на 73%.
По словам ученых, после приема таблетки горячую пищу и напитки можно употреблять минимум через час. Добавки же следует запивать водой или молоком. Таблетки лучше всего принимать за завтраком, так как в это время кишечник наиболее восприимчив.
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