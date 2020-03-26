9 продуктов для улучшения кровообращения, которые нужны в условиях самоизоляции
В целом снижение движения крови по телу негативно сказывается на всех органах и тканях, которые начинают страдать от нехватки кислорода и питательных веществ. Вот почему в условиях самоизоляции нужны продукты, способные улучшать кровообращение организма.
Лимоны: улучшают эластичность сосудов. Присутствующий в них витамин С стимулирует образование коллагена и эластина, благодаря которым сосудистые стенки становятся более гибкими.
Куркума: защищает вены от воспаления. Она дает мощный антиоксидантный эффект. Употреблять ее нужно в сочетании с черным перцем.
Имбирь: разжижает кровь. Его компоненты способствуют энергичности, активизируют кровообращение, защищают от сгустков крови, способных слипаться в тромбы.
Чеснок: обладает антикоагулянтным эффектом. Наряду с луком снижает вязкость крови, стимулирует ее цикруляцию.
Хвощ: улучшает состояние сосудов. Он богат кремнием, необходимым для образования коллагена, важного для поддержания эластичности сосудистой ткани. Каждый день можно принимать по 2 стакана настоя из молотого растения.
Гречка: усиливает действие витамина С. Содержащийся в ней рутин работает в соединении с витамином С, защищая стенки сосудов и капилляров. Каждую неделю полезно съедать 2-3 порции.
Темные ягоды: поддерживают венозный тонус. Черный виноград (изюм) или черника полезны в виде ежедневной горстки.
Просо: тонизирует селезенку. Этот орган управляет кровеносными сосудами, влияя на циркуляцию крови в них.
Грецкие орехи: действуют как вазодилататоры. В дополнение к жирным кислотам омега-3, оказывающим на сосуды противовоспалительное действие, продукт содержит витамин B3, обладающий сосудорасширяющим эффектом, способствует активному току крови и хорошему состоянию вен.
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