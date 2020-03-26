Риск ранней смерти ниже у тех, кто делает больше шагов в день

Чем больше шагов в день делает человек, тем ниже у него риск ранней смерти, показало новое исследование, опубликованное в JAMA.10 тысяч шагов – известный и популярный ориентир физической активности. Его придумали не врачи, а маркетологи: он появился десятилетия назад в рекламе японского шагомера. С тех пор ученые хорошо изучили связь между количеством шагов, проходимым в день, и различными показателями здоровья.В новом исследовании ученые наблюдали за более чем 4800 людьми в возрасте не моложе 40 лет. Его результаты показали, что риск преждевременной смерти снижается даже у людей, которые не делают «целевые» 10 тысяч шагов.Доктор Чарльз Мэтьюс (Charles Matthews) из Национального института рака в США, соавтор исследования, сказал в комментарии Guardian: «Люди, которые проходили в среднем около 4-5 тысяч шагов в день, что довольно немного, могут получить существенную пользу, достигнув 8 тысяч в день, согласно нашим данным». Он добавил, что те, кто проходит 8 тысяч шагов в день, тоже могут получить больше пользы, увеличив ежедневный «пробег».Участники исследования заполнили подробные анкеты, касавшиеся их здоровья и образа жизни. За их активностью ученые наблюдали в течение недели: участники носили специальные трекеры.Согласно результатам исследования, у людей, которые проходили 8 тысяч шагов в день, риск ранней смерти был на 50% меньше, чем у проходивших 4 тысячи. У тех, кто делал 12 тысяч шагов в день, риск смерти падал на 65%. Показатель в 2 тысячи шагов в день был связан с увеличением риска ранней смерти на 50% по сравнению с 4 тысячами.Ученые не обнаружили связи между риском смерти и интенсивностью шагов (их количеством в минуту).В прошлом году ученые проверили, какое количество шагов связано с увеличением продолжительности жизни среди пожилых женщин. «Потолком» оказались 7500 шагов в день: увеличение их количества не продлевало жизнь.