Исследование: Завтрак защищает от простудных заболеваний

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Ученые давно говорят о том, что завтрак крайне полезен для здоровья человека. Но зачастую это касалось похудения, давления или возникновения сахарного диабета. В этот раз научные сотрудники из Университета Кардиффа рассказали, что люди, пропускающие утренний прием пищи, чаще болеют простудными заболеваниями.Для того, чтобы подтвердить собственную теорию, британский ученый Энди Смит провел интересный эксперимент, в котором приняли участие 180 добровольцев. Респонденты в течение двух месяцев должны были вести дневник, в котором они указывали, что, когда и во сколько они съедали.После окончания наблюдений участники рассказали, сталкивались ли они со случаями ОРВИ или переболели ли они за время эксперимента гриппом. Как оказалось, что та респонденты из той группы, которые пожаловались острые респираторные вирусные инфекции более одного раза, редко когда прибегали к завтраку. Кроме этого, рассказали и о различных негативных событиях в своей жизни: к примеру, они испытывали стресс из-за проблем на работе.Профессор Рон Экклз, который представляет Центр изучения простуды Университета Кардиффа, говорит о том, что завтрак позитивно сказывается на функционировании иммунной системы человека, и если ранний прием пищи постоянно пропускать, то иммунная система рано или поздно просто дает сбой.