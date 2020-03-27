Репродуктологи узнали, чем опасен для мужчины продолжительный стресс

Если мужчина сталкивается с хроническим стрессом и тяжелыми переживаниями, то качество его спермы снизится. И это отразится на развитии головного мозга будущих детей, установили сотрудники университетов Мэриленда и Пенсильвании.Как отмечает "Новости Mail.RU", ученых интересовали в сперме внеклеточные везикулы - крошечные транспортные пузырьки, с помощью которых клетки обмениваются белками, липидами и нуклеиновыми кислотами. В частности, внеклеточные везикулы в больших количествах вырабатываются клетками репродуктивного тракта. Везикулы важны, с точки зрения созревания сперматозоидов.Анализ внеклеточных везикул из спермы грызунов, получавших стрессовый гормон, показал: пузырьки были аномальны. Они уменьшились в размере и изменили свой состав. Ученые решили провести полный цикл созревания сперматозоидов и оплодотворения ими яйцеклеток, чтобы понять, к каким последствиям приводят выявленные проблемы.Выяснилось: у мышат аномальным образом развивался головной мозг во время внутриутробного периода. Плюс, уже после рождения у животных наблюдалась ненормальная реакция на стресс. Аналогичные процессы происходят и в человеческой сперме, что показали дальнейшие наблюдения.