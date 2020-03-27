Снижаем уровень стресса в ситуации неопределенности

То дедлайн на работе, то пандемию объявили… Сложно ночью уснуть сном младенца.Но стрессу важно говорить «стоп», ведь так легко довести себя до панических атак. Спокойствие, только спокойствие!Избавляемся от стресса домашними методами.1. Фильтруем новостиПерестаем судорожно читать все подряд. Конечно, проблема вируса актуальна по всему миру и нельзя сделать вид, что ничего не происходит. К тому же то пожар в Австралии, то землетрясения в Хорватии. Но вы ничего не можете изменить! Зато можете успокоиться.Фильтруйте новости, читайте их только по утрам, а не на ночь вместо сказки. Выберите один авторитетный новостной портал и знакомьтесь с актуальными сведениями только там. И смиритесь, что плохие новости будут всегда, это жизнь.2. Не смотрим кровавые фильмыДолой ужастики, боевики и триллеры. Ужасов хватает и в жизни. Если освободились вечера для просмотра кино, обратите внимание на хорошие комедии, вдохновляющие биографические картины. Увидев страшное перед сном, подсознание может выдать плохие картинки – и проснетесь разбитыми. Стресс только усилится.3. Ложимся спать по расписаниюВ одно и то же время. Желательно до полуночи. Чтобы проснуться бодрым, нужно проспать хороших 7-8 часов. Сон обеспечит отличную защиту от стресса.4. Проводим время с семьейПриятный способ избавиться от стресса. Общение, совместная игра, прогулки на чистом воздухе, вылазки в лес. Близкие дарят нам эмоции и силы для преодоления всего, даже постоянного стресса. С ними хочется расслабиться и вспомнить, ради чего живем. Ранее мы писали о способах демонстрации любви своему ребенку.5. Говорим спорту «да»Даже если сейчас не можете выбраться в спортзал, это не причина отлынивать от нагрузок. Делайте зарядку, пересаживайтесь на велосипед, устраивайте пробежки. Спорт помогает организму выдерживать любые стрессы.6. Едим полезную едуПривычка заедать стресс шоколадкой знакома многим. Сладкая плитка – источник гормона удовольствия, но хватит этого удовольствия ненадолго. Затем последуют разочарование, потому что снова сорвались, и стресс. Заменяем вредную еду здоровым фруктовым перекусом. Так стресса станет меньше.7. Отказываемся от паразитизмаИногда к стрессу приводят нездоровые отношения. Выбрали не того партнера, друг постоянно питается вашей энергией, знакомые суют нос не в свои дела. Такие отношения – генератор стресса. Пришла весна и пора избавляться от всего ненужного, в том числе от людей-паразитов. Перестаньте их кормить своим здоровьем, попрощайтесь и вдохните полной грудью.8. МедитируемОтличная возможность отключить мозг и отогнать ненужные мысли. Даже 10-минутная медитация в день способна творить чудеса. Попробуйте и вы! Под приятную легкую музыку, в удобной позе, в удовольствие. Ваш мозг будет благодарен.Иногда мы сами придумываем себе стресс. Поэтому стоит избавиться от ненужного, не читать все подряд новости и проводить время с приятными людьми.