Поможем организму очиститься от шлаков, слизи и токсинов

У чистого организма больше шансов справиться с любой болезнью.Все средства хороши, когда речь идет о поддержании здоровья. Тем более если средства просты и доступны. Мы расскажем о продуктах, которые есть в каждом доме.Как понять, что организм зашлакованОб этом говорят ломкие, расслаивающие, пятнистые ногти; уставшая, сухая, шелушащаяся кожа; секущиеся или быстро жирнящиеся волосы, перхоть; аллергические высыпания. Как избыточный, так и резко снизившийся вес.При большей степени загрязнения организма появляются головные боли, повышенное давление, частые простуды, бронхиты, гаймориты и другие «иты». Только проснувшийся организм уже чувствует упадок сил, скованность в теле. Даже утренний кофе не помогает взбодриться.Плохая работа кишечника, частые запоры или, наоборот, расстройства желудка, дисбактериоз, различные проявления аллергического характера, непереносимость каких-то продуктов – все это говорит о необходимости очистки организма.Детокс с помощью луково-чесночного пластыряПроцедура детокса проводится в течение ночи. Детокс-пластырь готовится непосредственно перед сном.Возьмем широкий бинт или кусок марли. Подготовим чистые носки из хлопка или шерсти, крупную луковицу, хорошую головку чеснока и 300 мл воды.Фото: pixabay.comЛук и чеснок очищаем и нарезаем произвольно, опускаем в кипящую воду. Немного уменьшаем огонь, варим 5-7 минут при умеренном кипении. Полученный отвар остужаем и процеживаем. Бинт или марлю складываем в 3-4 слоя, смачиваем в чесночно-луковом отваре.Прижимаем к центру стопы, прямо к углублению между пяткой и носком. Фиксируем широким пластырем, сверху надеваем носки, ложимся в постель.Утром результат может удивить. В случае сильной зашлакованности организма марля станет черного цвета.Как удалить из организма излишнюю слизьСмесь для очистки от слизи готовим из лимона, хрена и меда. Из 2-3 лимонов выжимаем сок, добавляем 150 граммов корня хрена. Его нужно натереть на мелкой терке в кашицу. Добавляем столовую ложку натурального меда, перемешиваем, перекладываем в стеклянную банку и храним в холодильнике.Ежедневно съедается по половине чайной ложки. Смесь принимается на пустой желудок. В первые дни приема возможно слезотечение. Через 3-4 дня нужно подключить к приему свежевыжатый сок моркови: это ускорит выведение слизи.После такого курса слизистые оболочки начинают нормально функционировать.Повышаем тонус и жизненные силыСнова используем лук – источник витаминов, микроэлементов и фитонцидов. Еще понадобится свежее молоко.Две луковицы среднего размера очищаем и нарезаем мелкими кусочками, заливаем стаканом молока, варим на небольшом огне 15 минут. Протираем сквозь сито.Принимать средство нужно натощак по столовой ложке, затем можно с интервалом в 3-4 часа.