Стенфордский университет смог омолодить клетки человека

Как передает РИА "Новости", для омоложения ученые использовали механизм, применяемый в норме при получении индуцированных стволовых клеток во время перепрограммирования других клеток тела. Известно, что с помощью специальной РНК клетку заставляли продуцировать "факторы Яманаки". Это четыре белка, важные для формирования эмбриональных клеток.Было установлено: если использовать тот же механизм, но в отношении обычных клеток (обработка "факторами Яманаки" в течение двух недель), то они омолодятся, - получатся индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Специалисты постарались уменьшить срок обработки до нескольких дней, чего, по их мнению, вполне достаточно, чтобы удалить все негативные факторы, вызванные старением.Тесты показали: клетки действительно омолодились, о чем говорил сравнительный анализ. К примеру, менялась экспрессия генов. Известно, что в молодости многие патогенные процессы и потенциально опасные генетические механизмы сдерживаются. А в старости "тормоза" изнашиваются и начинают развиваться заболевания, включая рак. "Факторы Яманаки" позволяли обновить сдерживающую систему, обратив процесс изнашивания вспять.